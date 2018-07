Sampaio Corrêa ganha por 3 a 1 e tira o Boa do G-4 da Série B

O Boa perdeu grande oportunidade de voltar a figurar entre os quatro primeiros colocados da Série B. Na noite deste sábado, perdeu para o Sampaio Corrêa por 3 a 0, em partida realizada no Estádio Castelão, pela 35.ª rodada. Os gols foram marcados por Eloir, Uillian Correia e Hiltinho.

Com a derrota, o Boa viu cair uma invencibilidade de dois jogos e perdeu a chance de retomar o quarto lugar, que o Ceará lhe havia tomado. Segue com 53 pontos, no quinto lugar, um ponto atrás do primeiro do G-4. O Sampaio Corrêa, por sua vez, com chances remotas de acesso, é o décimo colocado, com 50.

Precisando vencer para voltar ao G-4, o Boa foi surpreendido pelo Sampaio Corrêa logo no minuto inicial. Hiltinho achou Eloir na entrada da área. O meia avançou, cortou o defensor adversário e chutou truncado. A bola enganou o goleiro João Carlos e parou no fundo das redes.

O clube maranhense seguiu em cima e não demorou para fazer o segundo. Aos 28 minutos, Hiltinho invadiu a área pelo lado direito de campo e foi derrubado por Ciro Sena e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, Uillian Correia chutou forte no canto esquerdo, sem chances para João Carlos.

O Sampaio Corrêa voltou para a segunda etapa para definir de uma vez o confronto. Novamente no primeiro minuto, Eloir fez o que quis na defesa adversária, e, dentro da área, só rolou para Hiltinho. O atacante chegou batendo de primeira para fazer o terceiro, dificultando a vida do Boa.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Santa Cruz, na terça-feira, às 21h50, no Estádio do Arruda, em Recife (PE). De outro lado, o Boa tem pela frente o Joinville, no mesmo dia e horário, no Estádio Municipal de Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 3 X 0 BOA

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Daniel, Mimica (Robinho), Luis Otávio e Wilian Simões; Marino, Uillian Correia, Eloir e Hiltinho; Válber (Pimentinha) e Siloé (Willian Paulista). Técnico: Vinícius Saldanha.

BOA - João Carlos; Edmar (Eric), Lula, Ciro Sena e Marinho Donizete; Vinícius Hess (Franci), Wellington, Tomas, Morato (Romão) e Clébson; Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

GOL - Eloir, a 1 minuto e Uillian Correia, de pênalti, aos 28 do primeiro tempo; Hiltinho, a 1 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

CARTÕES AMARELOS - Luis Otávio e Eloir (Sampaio Corrêa); Ciro Sena, Edmar e Wellington (Boa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).