Sampaio Corrêa-MA e Santa Cruz vencem pela Série C

SÃO PAULO - Sampaio Corrêa-MA, Luverdense-MT e Santa Cruz-PE cumpriram a promessa de não deixar o Fortaleza-CE disparar na liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Os três venceram seus jogos neste domingo, pela terceira rodada, e completam o G4 - o grupo de classificação.

No sábado, em casa, o Fortaleza fez 3 a 0 sobre o CRB-AL e atingiu os 10 pontos. O Sampaio Corrêa foi até Belém e venceu o Águia-PA por 2 a 0, com gols de Arlindo Maracanã e Pimentinha, atingindo os sete pontos. O Águia não atuou em Marabá porque seu gramado passa por reformas.

O Luverdense também venceu fora, superando o Brasiliense-DF por 1 a 0, em Taguatinga (DF). Por isso chegou aos sete pontos, em terceiro lugar. O time candango estreou o técnico Roberto Fonseca, substituto de Márcio Fernandes.

A quarta posição é do Santa Cruz, com seis pontos, que no estádio do Arruda, no Recife, ganhou do Cuiabá-MT por 1 a 0. O Cuiabá é o quinto colocado, com quatro pontos, igual ao Baraúnas-RN e ao Águia. O CRB tem três pontos, em oitavo. Na zona de rebaixamento estão Treze-PB e Brasiliense, com um ponto, e Rio Branco-AC com zero.

Os cinco jogos do Grupo B foram disputados no sábado. A tabela de classificação está mais equilibrada. O Caxias-RS lidera com sete pontos, seguido por Macaé-RJ e Mogi Mirim-SP, com seis, e Guarani-SP, com cinco pontos. Na zona de rebaixamento estão Duque de Caxias-RJ e CRAC-GO, com um ponto cada. A rodada será encerrada apenas nesta quarta-feira com Baraúnas e Treze, no Rio Grande do Norte.

Confira a 3.ª rodada da Série C:

Sábado

Fortaleza-CE 3 x 0 CRB-AL

CRAC-GO 1 x 2 Madureira-RJ

Caxias-RS 0 x 0 Guarani-SP

Macaé-RJ 1 x 0 Duque de Caxias-RJ

Mogi Mirim-SP 1 x 0 Vila Nova-GO

Barueri-SP 1 x 1 Betim-MG

Rio Branco-AC 1 x 3 Baraúnas-RN

Domingo

Águia-PA 0 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Brasiliense-DF 0 x 1 Luverdense-MT

Santa Cruz-PE 1 x 0 Cuiabá-MT

Quarta-feira

20h30

Baraúnas-RN x Treze-PB