Sampaio Corrêa mantém embalo e vence Botafogo-SP em duelo contra a degola

Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Sampaio Corrêa fez valer o fator casa e ganhou do Botafogo-SP, por 2 a 0, neste domingo à noite no Estádio Castelão, no encerramento da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Essa foi a terceira vitória seguida do time maranhense, que ainda tem três jogos a menos que os demais. Com 17 pontos, o Sampaio subiu para a 14.ª colocação. O Botafogo perdeu de novo e, na 16ª colocação, tem os mesmos 14 pontos do Figueirense, que abre a zona de rebaixamento.

O jogo deu a impressão de que seria eletrizante depois dos dois times criarem boas oportunidades antes dos dez minutos. O Botafogo levou perigo com Bady desviando cruzamento e o Sampaio Corrêa respondeu em chute de Pimentinha rente a trave.

Depois, os dois times diminuíram o ritmo. O Sampaio Corrêa tinha mais posse de bola, mas não chegava. Até que, aos 32 minutos, Pimentinha fez boa jogada e o centroavante Caio Dantas desviou de cabeça para abrir o placar. E o time maranhense quase amplia com Roney antes do intervalo.

O Sampaio Corrêa poderia ter ampliado aos sete minutos do segundo tempo, mas Caio Dantas errou o alvo após receber lançamento de Roney. Mesmo atrás do placar, o Botafogo tinha muitas dificuldades para criar lances de perigo.

Aos 23 minutos, Wellington Tanque só não empatou com um golaço porque Gustavo espalmou para escanteio. Nos minutos finais, o time paulista foi com tudo em busca do gol. Matheus Anjos recebeu passe de Judivan, invadiu a área e se atrapalhou na hora da finalização.

O balde de água fria foi jogado pelo campeão maranhense aos 43 minutos. Diego Tavares acertou um chute cheio de curva de fora da área e deu números finais à partida.

No próximo domingo, o Sampaio Corrêa enfrenta o Paraná, às 20h30, na Vila Capanema, em Curitiba (PR). Dois dias antes, na sexta-feira, o Botafogo recebe o América-MG, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos são válidos pela 16.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 BOTAFOGO

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor (Marlon); André Luiz, Vinícius Kiss (Ferreira) e Marcinho (Eloir); Pimentinha (Diego Tavares), Caio Dantas (Jackson) e Roney. Técnico: Léo Condé.

BOTAFOGO-SP - Darley; Valdemir, Jordan (Walisson Maia), Robson e Guilherme Romão; Victor Bolt (Ferreira), Elicarlos (Judivan), Luketa (Matheus Alessandro) e Bady (Matheus Anjos); Ronald e Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Caio Dantas, aos 32 minutos do primeiro tempo; Diego Tavares, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Joécio (Sampaio Corrêa); Victor Bolt e Jordan (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).