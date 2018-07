Sampaio Corrêa marca no fim e afunda o Bragantino

Com gol nos minutos finais, o Sampaio Corrêa afundou o Bragantino ainda mais na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, no encerramento da 12.ª rodada, o time do Maranhão derrotou os paulistas por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Com o resultado, o Sampaio pulou para o sétimo lugar, com 19 pontos, dois atrás do G4. Já o Bragantino caiu para a penúltima posição, com apenas dez.

O primeiro tempo foi fraco e sem grandes emoções. Os times não conseguiram criar e os goleiros foram espectadores nos primeiros 30 minutos. As chances de perigo vieram apenas em jogadas individuais.

Na oportunidade mais clara, Cesinha costurou a marcação na entrada da área e bateu colocado para boa defesa de Luiz Müller. A resposta do Sampaio Corrêa veio com Edgar, que finalizou em cima de Renan após cruzamento de Márcio Diogo.

O segundo tempo foi melhor, mais emocionante, com os times buscando o ataque desde o começo. Logo aos nove minutos, após cobrança de falta, Guilherme Mattis fez um leve desvio e Luiz Müller mandou para escanteio. A resposta do Sampaio aconteceu no lance seguinte em chute de fora da área de Uillian Correia. Renan precisou se esticar para fazer a defesa.

Nivelada tecnicamente, a partida ganhou emoção nos minutos finais. O goleiro do Sampaio Corrêa cresceu nos minutos finais e fez grande defesa após finalização de Erick. Nos minutos finais, o Sampaio Corrêa conseguiu confirmar a vitória. Aos 41 minutos, Válber aproveitou sobra da defesa e bateu forte, no canto, sem chances para o goleiro Renan.

O Bragantino volta a campo contra o Boa Esporte, na próxima sexta-feira, às 21 horas, no Estádio do Melão, em Varginha. O Sampaio Corrêa encara o Vila Nova, no próximo sábado, às 21 horas, no Estádio Castelão, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 0 x 1 SAMPAIO CORRÊA

BRAGANTINO - Renan; Robertinho, Yago, Guilherme Mattis e Bruno Recife; Francesco, Fabiano, Magno (Sandro) e Léo Jaime (Erick); Cesinha (Antônio Flávio) e Nunes. Técnico: Mazola Júnior.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Müller, Hiltinho (Marino), Edimar, Paulo Sérgio e Willian Simões; Jonas, Uillian Correia, Eloir e Márcio Diogo (Valber); Willian Paulista (David Batista) e Edgar. Técnico: Flávio Araújo.

GOL - Válber, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Francesco (Bragantino); Hiltinho, Marino, Uillian Correia e David Batista (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Sandro (Bragantino).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 6.465,00.

PÚBLICO - 435 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).