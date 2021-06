Sampaio Corrêa marca no último lance e supera a Ponte Preta pela Série B

Em um jogo fraco tecnicamente, o Sampaio Corrêa marcou aos 49 minutos do segundo tempo e ganhou da Ponte Preta por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), na abertura da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A primeira vitória coloca o Sampaio Corrêa pelo menos de forma provisória na terceira colocação, com cinco pontos. Por outro lado, a Ponte Preta tem apenas um e entrou na zona de rebaixamento, correndo risco de terminar a rodada na lanterna.

Com uma proposta reativa, a Ponte Preta deu a bola para o Sampaio Corrêa, que ficava tocando de lado, sem achar espaços na defesa. Tanto que as melhores oportunidades foram do time paulista.

Léo Naldi exigiu boa defesa de Mota em chute de fora da área e Moisés quase surpreendeu em finalização por cima do travessão. Aos 37 minutos, Renatinho cobrou escanteio, Ednei subiu mais que o goleiro e viu a bola passar raspando a trave.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. O Sampaio Corrêa tinha a posse da bola, mas não encontrava espaços na defesa adversária. Já a Ponte Preta errava muitos passes e por isso não conseguia acertar o contra-ataque, tornando o jogo monótono.

Aos 37 minutos, Guilherme Campana recebeu na entrada da área e mandou por cima. Aproveitando o cansaço da Ponte Preta, o Sampaio Corrêa esboçou uma pressão nos minutos finais.

Nos acréscimos, Ygor Vinhas saiu mal do gol após cobrança de escanteio e Felipe Albuquerque tirou em cima da linha. Aos 49 minutos não teve jeito. Após levantamento, a bola tocou no joelho de Felipe Albuquerque e sobrou para Jean Silva. Ele ajeitou e chutou forte à queima roupa.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, pela quarta rodada. O Sampaio Corrêa enfrenta o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa(PR), e a Ponte Preta recebe o Cruzeiro, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 1 x 0 PONTE PRETA

SAMPAIO CORRÊA - Mota; Luís Gustavo (Watson), Joécio, Nilson Júnior e Zé Mario (Eloir); André Luís, Ferreira, Guilherme Campana (Jajá) e Daniel Costa (Romarinho); Jean Silva e Jefinho (Joanderson). Técnico: Felipe Surian.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos; Dawhan, Léo Naldi (Vini Locatelli) e Renatinho (João Veras); Niltinho (Fessin), Camilo e Moisés. Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Jean Silva, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo da Fonseca Silva (MT).

CARTÕES AMARELOS - Jajá (Sampaio Corrêa); Léo Naldi (Ponte Preta).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).