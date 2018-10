Sampaio Corrêa perde do Londrina e continua na zona de rebaixamento da Série B

Na luta para se manter no Campeonato Brasileiro da Série B no próximo ano, o Sampaio Corrêa teve um resultado negativo neste sábado no fechamento da 32.ª rodada. Mesmo jogando em casa, no estádio Castelão, em São Luis, perdeu por 2 a 1 para o Londrina. Agora permanece na zona de rebaixamento, em 17.º lugar com 32 pontos. O time paranaense soma 47, em sétimo, e ainda pode sonhar com o acesso.

O primeiro tempo começou movimentado, com dois gols saindo bem cedo. O primeiro foi do Sampaio Corrêa aos nove minutos. Uilliam Barros foi lançado pelo lado esquerdo e a defesa ficou pedindo impedimento. O atacante prosseguiu em velocidade e virou do outro lado da área para o complemento de Fernando Sobral.

Parecia que o time maranhense teria uma noite de glória. Mas o empate aconteceu cedo também, aos 14 minutos. Após boa troca de passes no ataque, a bola ficou na esquerda para Felipe Marques. Ele ajeitou a bola e chutou com muita força no canto direito de Andrey.

Cada time ainda teve uma boa chance. Aos 25 minutos, Luis Gustavo cabeceou sozinho na pequena área, mas ao invés de ser em direção ao gol tentou achar Misael no centro da área. Não deu certo porque a defesa aliviou. O Londrina teve uma chance de ouro com Lucas Ramon, que ficou com uma sobra na frente de Andrey, mas bateu em cima do goleiro, que saiu de forma providencial para evitar o segundo gol.

No segundo tempo, o jogo caiu de produção. O Sampaio Corrêa, com apoio da torcida, ainda tentou ser mais agressivo, porém com pouca objetividade. O Londrina ficou na defesa, na esperança de emplacar um contra-ataque. Mas não tinha uma boa estratégia para ameaçar Andrey.

O Sampaio Corrêa teve uma chance incrível para marcar o segundo gol aos 24 minutos. Após falta cobrada do lado direito por Julinho, a bola foi desviada de cabeça por Danielzinho e só não entrou porque bateu no pé direito de Vagner. A bola saiu para escanteio, mas nem a arbitragem viu o lance anotando tiro de meta sob os protestos dos maranhenses.

O time da casa ainda buscou o gol. Teve outras duas chances. Em uma delas, Bruninho tentou encobrir Vagner e foi bloqueado pelo goleiro. Na outra, Odair Lucas apareceu sozinho na pequena área e cabeceou, porém para fora. O castigo aconteceu aos 44 minutos. Thiago Ribeiro fez jogada individual pelo lado esquerdo, passando por dois adversários e batendo cruzado no canto esquerdo de Andrey, fazendo 2 a 1.

Pela 33.ª rodada, o Sampaio Corrêa fará um confronto direto contra o rebaixamento diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS). O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, às 20h30. Na mesma noite, porém a partir das 19h15, o Londrina vai receber o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORREA 1 x 2 LONDRINA

SAMPAIO CORREA - Andrey; Luis Gustavo, Joécio, Odair Lucas e Julinho; Adilson Goiano, William Oliveira, Fernando Sobral e Danielzinho (Esquerdinha); Misael (Bruninho) e Uilliam Barros (Alvinho). Técnico: Marcinho Guerreiro.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Leandro Almeida, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel (Germano) e Higor Leite; Felipe Marques (Thiago Ribeiro), Paulinho Moccelin e Carlos Henrique (Jô). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Fernando Sobral, aos 9, e Felipe Marques, aos 14 minutos do primeiro tempo; Thiago Ribeiro, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Odair Lucas, Uilliam Barros, Luis Gustavo e Esquerdinha (Sampaio Corrêa); Jardel, João Paulo, Higor Leite e Lucas Costa (Londrina).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 65.540,00.

PÚBLICO - 5.056 pagantes (6.003 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).