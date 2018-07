Sampaio Corrêa perde para o Paraná em volta à Série B

SÃO LUÍS - A reestreia do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro, depois de 12 temporadas em divisões inferiores, acabou infeliz para a torcida da casa. Atuando contra o Paraná, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), o time maranhense acabou derrotado por 2 a 0. O jogo foi válido pela primeira rodada.

O Sampaio Corrêa não disputava uma partida na Série B desde 2002, quando foi rebaixado. No ano passado o time conseguiu o acesso ficando com o vice-campeonato da Série C - o Santa Cruz sagrou-se campeão.

Atuando em casa, o Sampaio Corrêa não sentiu a pressão de estrear depois de muito tempo na Série B e foi para cima do adversário desde o apito inicial. Fechado no campo de defesa, o Paraná arriscava sair no contra-ataque, mesmo que timidamente. Mesmo assim criou duas boas chances no primeiro tempo.

O Sampaio Corrêa perdeu a chance de abrir o placar logo no início da segunda etapa. A reação do Paraná foi imediata. Com um minuto, Juliano Mineiro lançou Paulinho, que recebeu sozinho dentro da área e chutou forte. A bola subiu demais e acabou passando por cima do gol.

No próximo lance de perigo, o time de Curitiba abriu o placar. Depois de um rápido contra-ataque, Edson Sitta recebeu no meio, sem marcação, e carregou até entrar na área. Livre, o volante chutou rasteiro, cruzado, e a bola entrou no canto direito do gol defendido por Rodrigo Ramos.

Atrás no placar, o Sampaio Corrêa foi com tudo ao ataque, mas sempre desorganizado. Bem postada, a defesa do Paraná impedia que os atacantes recebessem a bola em posição de fazerem a finalização. No contra-ataque, o time paranaense marcou o segundo gol. Paulinho recebeu aos 34 minutos e levou até a área. Assim que o goleiro Rodrigo Ramos saiu, ele deu um toque por baixo da bola e o encobriu.

Pela segunda rodada, o Sampaio Corrêa visita o Icasa, em Juazeiro do Norte, na próxima sexta-feira, às 19h30. Já o Paraná receberá o Joinville, em Curitiba, no próximo sábado, às 16h20.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 0 X 2 PARANÁ

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Paulo Ricardo, Edimar, Alex e Willian Simões; Jonas, Arlindo Maracanã, Eloir (Bruno Chocolate) e Cleitinho (Válber); Edgar e David Batista (Hiltinho). Técnico - Flávio Araújo.

PARANÁ - Marcos; Rodrigo Mann, Brinner (Alisson), Anderson Rosa e Breno; Cambará, Edson Sitta (Ricardinho), Lúcio Flávio e Juliano Mineiro (Carlinhos); Paulinho e Giancarlo. Técnico - Claudinei Oliveira.

GOLS - Edson Sitta, aos oito, e Paulinho, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Válber (Sampaio Corrêa); Breno, Giancarlo e Lúcio Flávio (Paraná).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).