Sampaio Corrêa segura empate com Vitória e avança à semifinal da Copa do Nordeste

O Sampaio Corrêa sofreu para segurar o Vitória, mas avançou para as semifinais da Copa do Nordeste com empate sem gols, nesta quinta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. O herói da classificação foi o goleiro Andrey, que praticou várias defesas, inclusive em pênalti cobrado por Neilton. Essa é a primeira vez que uma equipe maranhense chega à semifinal da competição.

Como já tinha vencido o jogo de ida, no estádio Castelão, em São Luís, por 3 a 0, o Sampaio Corrêa poderia até perder por dois gols de diferença, mas conseguiu conter o adversário e voltar para casa com um empate. Na próxima fase, o adversário será o ABC, que passou pelo Santa Cruz com vitórias por 1 a 0, em Natal, e 4 a 1, no Recife. A outra semifinal será entre Bahia e Ceará.

Precisando reverter a larga vantagem do adversário, o Vitória começou o jogo partindo para o ataque e criou uma série de chances, mas parou nas defesas de Andrey. A melhor oportunidade veio aos 39 minutos, quando Neilton tentou tocar para André Lima e a bola bateu no braço do zagueiro Fredson dentro da área. O próprio atacante cobrou a penalidade máxima e Andrey evitou o gol com bela defesa no canto esquerdo.

Limitando-se a defender, o time maranhense sequer armava contragolpes e conseguia conter o adversário graças a uma defesa bem postada, que levava vantagem pelo alto, e à grande atuação de seu goleiro.

Na segunda etapa, o time da casa assumiu postura ainda mais ofensiva com a entrada dos atacantes Denilson e Luan, mas seguiu sem conseguir vazar a defesa adversária. Neilton, Ramon e Willian Farias tiveram boas chances de finalizar dentro da área, mas pararam em intervenções do camisa 1.

Sem conseguir balançar as redes até o apito final, o Vitória deixou o campo sob protestos e vaias de seus torcedores, enquanto que o Sampaio Corrêa comemorou a histórica classificação, chegando às semifinais da Copa do Nordeste pela primeira vez.