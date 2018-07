Sampaio Corrêa só empata com o Brasil-RS em casa, mas deixa lanterna da Série B

Com o resultado, o Sampaio subiu para os cinco pontos, indo para penúltimo lugar, deixando o Tupi, que entra em campo neste sábado para encarar o Criciúma, na lanterna, com quatro pontos. O Brasil, por sua vez, é o nono com 15 pontos, ainda longe do G4, a zona de acesso à Série A.

Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado, corrido e com chances claras de marcar. Com uma estratégia bem definida de marcar e buscar uma bola para decidir o jogo, o Brasil mostrou mais qualidade e chegou a carimbar a trave em cabeceio de Marcão após cobrança de escanteio. No rebote, no bate-rebate, a defesa do Sampaio conseguiu se salvar depois de quatro finalizações prensadas. Depois, o time maranhense ficou mais com a bola, só que não aproveitou a superioridade e errou demais na construção das jogadas.

Os gaúchos abriram o placar no segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Nathan, que não desperdiçou e finalizou bem para o fundo das redes aos 16 minutos. A festa do Brasil não durou nem três minutos. Isto porque aos 19 minutos, o Sampaio Corrêa conseguiu empatar. Depois de cruzamento da direita, Elias, que estava fazendo sua estreia, deu leve desvio de cabeça, encobriu Martini e deixou tudo igual.

Os donos da casa tentaram aproveitar o momento para buscar o segundo gol. Rafael tentou, mas parou no goleiro pelotense. Em seguida, Henrique carimbou a trave. O empate, porém, prevaleceu.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 21h30, quando a Série B terá rodada completa. O Brasil recebe o Náutico, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, enquanto o Sampaio encara o Luverdense, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 BRASIL-RS

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wagner, Luiz Otávio e Rafael Estevam; Diego Lorenzi, Léo Gago e Cleitinho (Rubens); Jean Carlos (Valdir), Elias (Henrique) e William Paulista. Técnico: Wagner Lopes

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Weldinho, Teco, Leandro Camilo e Brock; Galiardo (Leandro Leite), Nem (Washington), Marcão e Diogo Oliveira (Clébson); Marcos Paraná e Nathan. Técnico: Rogério Zimmerman.

GOLS - Nathan, aos 16, e Elias, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Rogério Batista do Prado (SP).

CARTÕES AMARELOS - Léo Gago (Sampaio Corrêa); Galiardo, Brock, Marcos Paraná (Brasil Pelotas).

PÚBLICO - 2.010 pagantes (2850 total).

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).