Sampaio Corrêa supera o Volta Redonda e abre vantagem na Série C

Com um gol aos 46 minutos dos segundo tempo, marcado por Zaqueu, o Sampaio Corrêa venceu o Volta Redonda por 1 a 0, nesta noite de sábado, no estádio Raulino Oliveira. Com isso. abriu vantagem na disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C.

No jogo de volta, no Castelão, em São Luis (MA), o time maranhense precisará apenas de um empate para chegar às semifinais e garantir o acesso à Série B em 2018. O jogo decisivo será disputado às 16h30 do próximo sábado.

O Volta Redonda estava invicto dentro de casa e agora amargou a sua primeira derrota como mandante no pior momento possível na competição. Agora precisa vencer por mais de um gol de diferença para ir às semifinais. Se devolver o 1 a 0 leva a definição da vaga para os pênaltis. O acesso ficou mais perto do Sampaio, rebaixado ano passado da Série B.

FORTALEZA NA FRENTE

Na Arena Castelão, horas mais cedo na capital cearense, o Fortaleza saiu na frente do Tupi ao vencer por 2 a 0. Agora pode perder por um gol de diferença em Juiz de Fora (MG), no próximo sábado. Os gols foram marcados no segundo tempo por Leandro Lima, aos dois, e Bruno Melo, de pênalti, aos 25 minutos.

O destaque ficou para a grande presença de torcedores. Mais de 40 mil pessoas foram ao Castelão, proporcionando recorde de público na competição. Foram 39.126 pagantes, com 40.102 no total.

MAIS JOGOS

A rodada de ida das quartas vai ser completada neste domingo com dois jogos. Ambos transmitidos ao vivo pelo canal Esporte Interativo. Às 19 horas, o Confiança recebe o São Bento de Sorocaba (SP), enquanto às 20h45 o Tombense pega o CSA, em Minas Gerais.