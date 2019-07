Sampaio Corrêa supera Santa Cruz e assume a liderança provisória na Série C

O Sampaio Corrêa confirmou nesta quinta-feira a sua arrancada na Série C do Campeonato Brasileiro. Na abertura da 13ª rodada, o time do técnico João Brigatti venceu o Santa Cruz por 1 a 0 no Castelão, em São Luís (MA), e assumiu a liderança provisória do Grupo A, ultrapassando Ferroviário-CE e Confiança-SE. O clube maranhense já começa a fazer as contas para confirmar a classificação para a próxima fase.

Com 24 pontos, o Sampaio Corrêa vem de três vitórias consecutivas e um empate contra o Confiança na estreia do técnico João Brigatti. Desde que ele assumiu o time não perdeu mais. Já o Santa Cruz completou quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate, e segue com apenas 17 pontos, cada vez mais distante do G-4 - a zona de classificação.

Com apenas quatro minutos, Kadu encontrou espaço para o Santa Cruz pelo lado esquerdo e arriscou um chute forte, acertando o travessão do goleiro Andrey. A resposta do Sampaio Corrêa veio aos 23 minutos, com a bola no fundo das redes. Roney fez uma bela jogada individual na ponta esquerda, fintou a marcação e bateu rasteiro, sem chance para o goleiro. Depois foi garantir a vitória, principalmente no segundo tempo quando o Santa Cruz foi mais agressivo e tentou o empate.

Na próxima quinta-feira, às 20 horas, o Ferroviário-CE recebe o Sampaio Corrêa na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em um confronto direto pela liderança do Grupo A. Também na 14ª rodada, o Santa Cruz viaja para Natal (RN) enfrentar o ABC no Frasqueirão, às 17 horas do sábado.