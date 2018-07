Sampaio Corrêa surpreende e vence Atlético-GO fora

Depois de sair perdendo, o Sampaio Corrêa não tomou conhecimento do Atlético-GO e, com um primeiro tempo arrasador, venceu por 4 a 2, na tarde deste sábado, em pleno Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O confronto que foi válido pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o time maranhense chegou aos 27 pontos, na nona colocação. Os goianos, por sua vez, permanecem com 25 pontos, em décimo.

Jogando em casa, o Atlético-GO foi com tudo para cima e chegou ao primeiro gol logo aos quatro minutos, com André Luis, que apenas completou cruzamento de Jonas. Os mandantes, porém, não contavam com a reação do adversário tão rapidamente. Três minutos depois, Willian Paulista aproveitou longo lançamento para driblar o goleiro Roberto e deixar tudo igual.

Aos 10 minutos, o que já era ruim para o Atlético-GO ficou ainda pior. Em novo lançamento, foi a vez de Edgar ficar na cara do goleiro, driblá-lo e virar a partida. Quando ainda tentava se reencontrar em campo, os goianos levaram o terceiro golpe. Edgar invadiu a área e foi derrubado, na cobrança do pênalti, Eloir aumentou.

No segundo tempo, com a boa vantagem, o Sampaio já não fazia tanta questão de ir ao ataque, priorizando o sistema defensivo. O recuo chamou o adversário, que descontou com Diogo Campos. Ele apareceu livre na área aos 42 minutos e marcou. Para evitar maiores sustos, o time maranhense matou o jogo aos 45, novamente com Willian Paulista, de cabeça, dando números finais ao confronto.

O Atlético-GO volta a jogar na próxima sexta-feira, fora de casa, contra o Santa Cruz, no Estádio Arruda. O Sampaio joga no mesmo dia e horário, em casa, no Estádio Castelão, contra o América-MG. Os confrontos são válidos pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 4 SAMPAIO CORRÊA

ATLÉTICO-GO - Roberto; Jonas, Adriano Alves, Lino e Victor; Marcus Vinícius, Pedro Bambu (Kayke), Wagner Carioca (Diogo Campos) e Jorginho; André Luis e Josimar (Yago). Técnico: Hélio dos Anjos.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Edimar; Mimica, Luiz Otávio e Willian Simões; Jonas, Uillian Corrêa, Eloir (Mariano) e Hiltinho (Cleitinho); Edgar (Válber) e Willian Paulista. Técnico: Lisca.

GOLS - André Luis aos quatro, William Paulista, aos 7, Edgar, aos 10 e Eloir, pênalti, aos 35 minutos do primeiro tempo. Diogo Campos, aos 42 e William Paulista, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Lino, Victor e Wagner Carioca (Atlético-GO); Uillian Correia e Hiltinho (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 25.630,00.

PÚBLICO - 2.190 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).