Sampaio Corrêa vence ASA e embola Grupo A da Série C do Brasileiro

A classificação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro ficou ainda mais equilibrada neste domingo, quando foram disputados três jogos válidos pela terceira rodada. Único visitante a vencer, o Sampaio Corrêa aproveitou tropeço de dois rivais para deixar a classificação ainda mais acirrada.

No estádio Coaracy da Matta, em Arapiraca (AL), o Sampaio Corrêa derrotou o ASA por 1 a 0, com gol de Reginaldo Júnior. Os maranhenses chegaram aos seis pontos, junto com Fortaleza, Confiança e CSA, todos dentro do G4, separados pelo saldo de gols. Os alvinegros estão em penúltimo lugar, com apenas três.

Mesmo entrando na rodada com a possibilidade de manter os 100% de aproveitamento, o CSA não resistiu e perdeu para o Botafogo-PB por 2 a 0, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Os alagoanos seguem com seis pontos dentro do G4, enquanto os paraibanos conseguiram respirar, subindo para o quinto lugar, com quatro pontos.

À noite, Remo e Cuiabá ficaram no empate por 1 a 1, no Mangueirão, em Belém (PA). Os paraenses estão em sexto lugar, com quatro pontos. Já os mato-grossenses somaram seu segundo ponto e figuram na lanterna.

A terceira rodada será encerrada nesta segunda-feira com o jogo único entre Volta Redonda e Botafogo-SP, no estádio Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro.

Confira os jogos da 3.ª rodada:

Sexta-feira

Joinville-SC 1 x 1 Tupi-MG

Sábado

Tombense-MG 2 x 1 Mogi Mirim-SP

Moto Club-MA 4 x 0 Confiança-SE

Bragantino-SP 1 x 0 Ypiranga-RS

São Bento-SP 2 x 1 Macaé-RJ

Salgueiro-PE 1 x 2 Fortaleza-CE

Domingo

Remo-PA 1 x 1 Cuiabá-MT

Botafogo-PB 2 x 0 CSA-AL

ASA-AL 0 x 1 Sampaio Corrêa-MT

Segunda-feira

19h

Volta Redonda-RJ x Botafogo-SP