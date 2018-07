Sampaio Corrêa vence Atlético-GO e assume quinto lugar na Série B

Com 57 pontos, o Sampaio Corrêa é o quinto colocado, um ponto abaixo do time pernambucano, que bateu o Oeste por 3 a 1, em Recife (PE). Ainda ameaçado pelo rebaixamento, o Atlético é o 14.º colocado, com 43 pontos. O primeiro time dentro da zona da degola é o Macaé, com 39, quatro pontos a menos do que os goianos.

O início do jogo foi de pressão total do time da casa. Depois de algumas chances desperdiçadas, o placar foi inaugurado aos 11 minutos. Edgar fez jogada pela direita e tocou rasteiro para Válber que, sozinho na pequena área, completou para o gol.

Mesmo em vantagem, o Sampaio não diminuiu o ritmo e seguiu buscando o ataque, mas não conseguiu ampliar ainda no primeiro tempo. O segundo gol só saiu aos 9 minutos da etapa final. O Atlético saiu jogando errado, Henrique recuperou a bola e serviu o atacante Douglas Oliveira, que só precisou tocar para o gol vazio.

Com boa vantagem, o Sampaio Corrêa passou a administrar a posse de bola e não mostrou o mesmo ímpeto ofensivo. O Atlético até passou a atacar mais, porém, não teve forças para esboçar uma reação.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela 36.ª rodada. Às 17h30, o Sampaio Corrêa enfrenta o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Mais tarde, às 21 horas, o Atlético recebe o Macaé no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 ALTLÉTICO-GO

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Viana; Daniel, Plínio, Luiz Otávio e Raí; Léo Salino, Diones, Nadson (Pimentinha) e Válber (Dê); Edgar (Henrique) e Douglas Oliveira. Técnico - Léo Condé.

ATLÉTICO-GO Márcio; Bruno Moura, Marllon, Samuel e Éron (Washington); Régis, Pedro Bambu, Jorginho e Assis (Luiz Fernando); Giancarlo (Raphael Luz) e Arthur. Técnico - Gilberto Pereira.

GOLS - Válber, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Douglas Oliveira, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Bambu, Jorginho e Luiz Fernando (Atlético-GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).