Sampaio Corrêa vence Coritiba com portões fechados no Castelão pela Série B

Na sua volta ao Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa estreou com o pé direito ao vencer o Coritiba, por 2 a 0, neste sábado, no estádio Castelão, em São Luis. Este jogo foi realizado com as arquibancadas vazias por causa de uma punição imposta pelo STJD em razão de incidentes ocorridos na Série C, do ano passado, em confronto com o Fortaleza.

O time maranhense mostrou um bom conjunto e organização tática diante de um Coritiba muito desfalcado, com vários jogadores machucados, e ainda vivendo momento de reformulação no elenco. Mas, pelo que se viu em campo, o nível técnico caiu bastante em relação ao time rebaixado ano passado da Série A.

O Sampaio mostrou mais disposição ofensiva, mesmo assim apenas abriu o placar aos 43 minutos em um lance esquisito. O lateral Kaíke chutou cruzado, a bola desviou em Silva e só entrou no gol porque bateu no zagueiro Thalisson Kelven, com o gol contra sendo registrado pela arbitragem.

No segundo tempo, o Sampaio priorizou a marcação para tentar ampliar em eventual contra-ataque. Mas não teve muitas chances reais. Pelo menos também não correu risco, porque o Coritiba foi muito mal tecnicamente e não conseguiu chutar uma bola em cima do goleiro Andrey.

Para confirmar sua vitória, o Sampaio ampliou aos 37 minutos. João Paulo, que tinha entrado momentos antes no lugar de Marlon, ciscou pelo lado esquerdo e fez o levantamento na direção da segunda trave. O oportunista Uillian apareceu para esticar a perna e mandar a bola para as redes. O Coritiba só teve uma chance aos 43 minutos, em cabeceio de Thalisson e que exigiu um salto de Andrey para encaixar a bola.

Na segunda rodada, o Sampaio vai enfrentar o Guarani, no próximo sábado, em Campinas, às 16h30. O time paulista perdeu fora para o Fortaleza, por 2 a 1. O Coritiba vai tentar a reabilitação em casa, já na terça-feira, às 21h30, diante do Atlético-GO que fez 3 a 2 no Criciúma.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 CORITIBA

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Kaike; William, Silva, Marlon (João Paulo) e Danielzinho (Fernando Sobral); Bruninho (Wellington Rato) e Uilliam. Técnico: Francisco Diá.

CORITIBA - Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Alex Alves e Abner; João Paulo, Vinícius Kiss (Wellington Simião), Júlio Rusch (Chiquinho) e Jean Carlos; Pablo (Yan Sasse) e Bruno Moraes. Técnico: Sandro Forner.

GOLS - Thalisson Kelven (contra), aos 43 minutos do primeiro tempo. Uillian, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Kaíke, Fernando Sobral e Andrey (Sampaio Corrêa). Pablo, Júlio Rusch, João Paulo e César Benítez (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).