Sampaio Corrêa vence e é o campeão invicto da Série D

Os números comprovam o feito histórico do time maranhense na temporada. Com 79,1% de aproveitamento, está à frente de Fluminense (71,9%), Criciúma (69,9%) e Fortaleza (74,5%), líderes das Séries A, B e C, respectivamente. O Sampaio Corrêa conquistou 38 dos 48 pontos possíveis na Série D. Este retrospecto garantiu ao clube o acesso à Série C do próximo ano.

Outro número que surpreendeu por se tratar de Série D foi o público presente ao estádio Castelão. Compareceram à decisão 40.243 pessoas, sendo que 37.383 pagaram para entrar. A renda chegou ao valor de R$ 707.175,00, uma das maiores da história do futebol maranhense.

O Sampaio Corrêa, dono da melhor campanha, tinha empatado, por 1 a 1, o primeiro jogo, no interior de Goiás. E jogava por outro empate. Mas venceu com gols de Eloir, de cabeça, no primeiro tempo, e de Pimentinha na etapa final. Ao final do jogo houve uma grande festa da "torcida boliviana", que se estendeu pelas principais ruas da cidade.

Além dos finalistas, garantiram o acesso à Série C: Mogi Mirim, de São Paulo, e Baraúnas, do Rio Grande do Norte. A competição reuniu 40 clubes.