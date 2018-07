Sampaio Corrêa vence e lidera Grupo A da Série C

SÃO PAULO - O Sampaio Corrêa assumiu a liderança isolada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando venceu o Rio Branco-AC por 3 a 0, na capital do Acre, e chegou aos 13 pontos. O resultado foi importante porque a disputa pela vice-liderança está muito equilibrada. Cinco times aparecem com 10 pontos.

Nos outros quatro jogos do domingo, todos pelo mesmo Grupo A, o principal destaque foi o Cuiabá que foi até o Rio Grande do Norte e goleou o Baraúnas, por 6 a 2, com quatro gols do meia Fernando. Por isso aparece na vice-liderança, com 10 pontos, superando a Luverdense no saldo de gols: 10 a 7. O Fortaleza aparece em quarto lugar, com 10 pontos, mas com seis jogos.

O Santa Cruz é o quinto colocado, com 10 pontos, depois de ter empatado fora de casa com o Águia-PA por 1 a 1. O time pernambucano também tem 10 pontos, mas com cinco jogos. Ele é seguido pelo Brasiliense, com 10 pontos em seis jogos, e que neste domingo, em Taguatinga (DF), venceu o Fortaleza por 1 a 0.

Na luta para deixar as últimas posições, o CRB conseguiu uma vitória importante fora de casa ao bater o Treze, na Paraíba, por 1 a 0. O time alagoano soma seis pontos, em oitavo lugar, fora da zona do rebaixamento formada por Treze e Baraúnas, com quatro pontos cada, e por Rio Branco-AC, com nenhum ponto.

Os jogos do Grupo B aconteceram no sábado. O Caxias lidera com 13 pontos, seguido por Vila Nova-GO, com 10, Mogi Mirim e Guarani, com nove pontos cada e fechando a zona de classificação. Na zona de queda para a Série D aparecem Duque de Caxias, com quatro, e Crac, com um ponto.