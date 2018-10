Sampaio Corrêa vence Figueirense e mantém sonho de evitar queda na Série B

Em campanha de recuperação para deixar a zona do rebaixamento, o Sampaio Corrêa bateu o Figueirense por 1 a 0, no Castelão, em São Luís, nesta terça-feira, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória levou o time da casa aos 29 pontos, ainda na penúltima colocação, mas deu novo ânimo na briga contra a degola. O primeiro time fora da zona de descenso é o Juventude, que já soma três pontos a mais do que o Sampaio e ainda joga na rodada. O Figueirense, por sua vez, desperdiçou grande chance de se aproximar da briga pelo acesso. O time catarinense é o nono colocado com 40 pontos, cinco a menos do que o rival Avaí, que começou a rodada na quarta posição.

Com uma postura mais ofensiva do que o adversário, foi o Sampaio Corrêa quem criou as principais jogadas de perigo durante toda a partida e, depois de algumas chances desperdiçadas, abriu o placar aos 27 minutos em linda cobrança de falta do lateral-esquerdo Julinho. A bola ainda tocou no travessão e morreu no fundo do gol, em cobrança indefensável para o goleiro Denis. O jogo seguiu em ritmo mais lento até o segundo tempo, mas cresceu muito depois do intervalo, sempre com o time da casa chegando com perigo.

Logo no início da etapa final, a pressão aumentou e por pouco o Sampaio não marcou o segundo gol. Primeiro, Eloir aproveitou cruzamento no escanteio e cabeceou na trave. Pouco depois, foi a vez de Fernando Sobral receber dentro da área e também carimbar o poste.

Nos minutos finais, o Figueirense cresceu e teve uma série de chances, obrigando Andrey a trabalhar muito. Seguro em todos os momentos em que foi exigido, o goleiro segurou o empate e garantiu a importante vitória da equipe maranhense, que ainda teve duas boas chances nos contra-ataques.

O Sampaio Corrêa volta a campo em 12 de outubro, quando enfrenta o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, pela 31.ª rodada da Série B. No dia seguinte, é a vez do Figueirense receber o Coritiba no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 0 FIGUEIRENSE

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Luis Gustavo, Odair, Joécio e Julinho; William Oliveira, Adilson Goiano, Fernando Sobral, Eloir (César Sampaio) e João Paulo (Misael); Uilliam (Jheimy). Técnico: Marcinho Guerreiro.

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Cleberson, Henrique Trevisan e João Paulo; Zé Antônio (Marco Antônio), André Santos (Felipe Amorim), Lucas Marques, Gustavo Ferrareis e Juninho; Henan (Maikon Leite). Técnico: Rogério Micale.

GOL - Julinho, aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Julinho, Fernando Sobral e Jheimy (Sampaio Corrêa); Gustavo Ferrareis e Maikon Leite (Figueirense).

RENDA - R$ 16.735,00.

PÚBLICO - 2.280 pagantes (3.389 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).