Sampaio Corrêa vence o Bragantino e se aproxima do G4

Com a vitória e tropeços de Vasco, Avaí e Ceará, o Sampaio colou no G4. O clube maranhense chegou aos 47 pontos, a cinco da zona de classificação. O Bragantino, por sua vez, soma 36 pontos, três à frente do América-RN, primeiro time da zona de rebaixamento.

Sonhando ainda com o acesso e com treinador novo, Vinícius Saldanha no lugar de Lisca, o Sampaio demorou para engrenar e teve que se segurar para não sair atrás do marcador. O Bragantino tentou se aproveitar da fraqueza do rival e foi para cima, mas sem eficiência.

O time maranhense foi se reencontrando e começou a comandar o confronto. Aos 40 minutos, Hiltinho fez bela jogada e chutou no canto direito do goleiro Matheus, abrindo o marcador. Antes do apito final do primeiro tempo, Samuel Santos e Gilton se estranharam e o árbitro expulsou ambos os jogadores, deixando cada equipe com dez homens em campo.

O Sampaio voltou mais atento na etapa complementar e não dava chances do Bragantino. Aos 20 minutos, Pimentinha driblou dois marcadores adversários e chutou, sem chances para o goleiro Matheus. Com desvantagem do placar, o Bragantino caiu de produção e não esboçava reação diante de um motivado Sampaio Corrêa.

Aos 34 minutos, o clube maranhense fez o terceiro. Pimentinha arriscou de longa distância e fez um golaço. A bola morreu no canto direito do goleiro Matheus. No fim, o quarto só não saiu pois Edgar chutou na trave.

Na próxima rodada, o Sampaio enfrenta o Vila Nova n sábado, às 21h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Bragantino tem pela frente o Boa no mesmo dia, às 16h20, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 3 X 0 BRAGANTINO

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Daniel, Mimica, Edimar e Gilton; Jonas, Dudu (Cascata), Hiltinho e Cleitinho (Tote); Pimentinha e Willian Paulista (Edgar). Técnico: Vinícius Saldanha.

BRAGANTINO - Matheus; Samuel Santos, Yago, Tobi e Magal; Geandro, Graxa (Magno), Esquerdinha (Assis) e Sandro; Léo Jaime (Luisinho) e Caboré. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Hiltinho, aos 40 minutos do primeiro tempo. Pimentinha, aos 20 e aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA)

CARTÕES AMARELOS - Mimica e Edimar (Sampaio Corrêa); Graxa (Bragantino).

CARTÕES VERMELHOS - Gilton (Sampaio); Samuel Santos (Bragantino).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 8.179 torcedores.

LOCAL - Estádio do Castelão, em São Luís (MA).