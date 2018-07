Sampaio Corrêa volta atrás e mantém Lisca no comando do time

Depois do empate sem gols entre o Sampaio Corrêa e o Santa Cruz, ocorrido na terça-feira à noite, em São Luis (MA), pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a demissão do técnico Lisca chegou a ser anunciada nas redes sociais do clube e divulgada pela imprensa local. Porém, já nesta manhã, o presidente do clube, Sérgio Frota, garantiu a permanência do comandante pelo menos para as próximas rodadas da competição.

A reviravolta aconteceu de madrugada e pegou todo mundo de surpresa. Até o treinador interino estaria definido: Vinícius Saldanha, atual diretor de futebol do Sampaio Corrêa. A notícia foi veiculada nas redes sociais do clube e rapidamente se espalhou pela imprensa. "Mas eu não me pronunciei oficialmente, por isso o técnico Lisca fica", garantiu Frota.

O dirigente, mais calmo após quase demitir Lisca, preferiu dar outras chances para o técnico comprovar suas qualidades desde que obtenha resultados positivos nas próximas rodadas. O treinador está à frente do Sampaio Corrêa há apenas cinco jogos, entrando na vaga de Flávio Araújo, que estava no clube há quase três anos. Mas Lisca conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas.

Pressionado, o comandante agora irá preparar a equipe para enfrentar o Atlético-GO, sábado, no Serra Dourada, em Goiânia, pela 18.ª rodada da Série B. O time maranhense, que começou bem na competição, ocupa atualmente a 12.ª posição, com 24 pontos.