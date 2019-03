Sampaio Corrêa x Bahia: como assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Sampaio Corrêa e Bahia se enfrentam às 16h (de Brasília) deste sábado no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 8ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Sampaio Corrêa x Bahia terá transmissão do canal online Live FC e do SBT (para o Nordeste). Sampaio Corrêa e Bahia vivem situações bem diferentes na competição. O time do Maranhão soma apenas um ponto e ocupa a lanterna do Grupo A, sem qualquer chance de classificação para a próxima fase - somente os quatro primeiros colocados de cada chave avançam

Já o Bahia segue com chances. É o quinto colocado do Grupo B, com 12 pontos. Precisa vencer e torcer por tropeços de Náutico (14 pontos) e CSA (13), que enfrentam Vitória e Altos-PI, respectivamente.

Vindo de derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PI, justamente na rodada passada da Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa deve ter reservas ou, no máximo, um time misto em campo neste sábado. Isso porque não tem mais chances de classificação e está focado no Campeonato Maranhense. Na terça-feira, o time vai encarar o Imperatriz, novamente no Castelão, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual.

O Bahia, por sua vez, está dividido entre três competições. Vindo de vitória sobre o Salgueiro por 3 a 0 na própria Copa do Nordeste, no domingo passado, o time baiano já está pensando também na Copa do Brasil. Na terça, enfrentará o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase, fora de casa. Na sequência, terá pela frente os dois jogos das finais do Campeonato Baiano, contra rival ainda não definido.