Sampaio Corrêa x Náutico: onde assistir ao vivo a final da Série C

Sampaio Corrêa e Náutico decidirão neste domingo, às 16h (horário de Brasília), o título do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida será realizada no estádio Castelão, no Maranhão, e contará com a transmissão do canal DAZN.

O Náutico venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e joga podendo perder até por um gol que fica com o título. O Sampaio Corrêa precisa vencer por três gols de diferença ou por dois e levar a decisão para os pênaltis. Não há o critério do gol qualificado, ou seja, se o Sampaio Corrêa vencer por 2 a 0 ou 3 a 1, por exemplo, a disputa irá para as penalidades de qualquer forma.

Últimos jogos do Sampaio Corrêa (todos pela Série C)

29/9 Náutico 3 x 1 Sampaio Corrêa (1º jogo da final)

21/9 Sampaio Corrêa 1 x 0 Confiança (2º jogo da semifinal)

14/9 Confiança 0 x 2 Sampaio Corrêa (1º jogo da semifinal)

7/9 Sampaio Corrêa 3 x 2 São José (2º jogo das quartas de final)

31/8 São José 0 x 0 Sampaio Corrêa (1º jogo das quartas de final)

Últimos jogos do Náutico (todos pela Série C)

29/9 Náutico 3 x 1 Sampaio Corrêa (1º jogo da final)

22/9 Náutico 2 (4) x 1 (3) Juventude (2º jogo da semifinal)

15/9 Juventude 2 x 1 Náutico (1º jogo da semifinal)

8/9 Náutico 2 (5) x 2(3) Paysandu (2º jogo das quartas de final)

1/9 Paysandu 0 x 0 Náutico (1º jogo das quartas de final)