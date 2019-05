Sampaio Corrêa x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

O Sampaio Corrêa recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no estádio Castelão, em São Luís (MA). O encontro de volta entre as duas equipes está marcada para a quinta-feira da próxima semana, no Allianz Parque, com início às 20h.

ONDE ASSISTIR SAMPAIO CORRÊA X PALMEIRAS?

A partida entre Sampaio Corrêa e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e SporTV (menos para o Maranhão), além de acompanhamento em tempo real pelo Estado.

As duas equipes se enfrentaram recentemente pela mesma competição. Em 2015, pela segunda fase, o Palmeiras levou a melhor após empatar por 1 a 1 na ida e vencer por 5 a 1 em São Paulo.

RETROSPECTO DAS EQUIPES

O Sampaio Corrêa estreia na Copa do Brasil nas oitavas de final por ter sido campeão da Copa do Nordeste no ano passado. O time está invicto na Série C do Brasileiro, com duas vitórias e dois empates nas quatro primeiras rodadas. O último resultado foi no domingo, quando ficou no 3 a 3 com o Santa Cruz, no Recife. O técnico do Sampaio Corrêa é Julinho Camargo, que já dirigiu times como Grêmio e Goiás.

O Palmeiras entra na Copa do Brasil já nas oitavas de final por estar também na disputa da Copa Libertadores. O time do técnico Luiz Felipe Scolari lidera o Campeonato Brasileiro e no último sábado goleou o Santos por 4 a 0, no Pacaembu. A tendência é a equipe entrar em campo no Maranhão com uma formação mista e dar descanso aos principais jogadores.

Na Copa do Brasil não há mais o critério de desempate do gol marcado fora de casa. Portanto, em caso de igualdade no saldo de gols das equipes ao fim dos dois confrontos, a decisão da vaga será nos pênaltis.