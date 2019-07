Sampaio Corrêa x Santa Cruz: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série C

Na briga pelos primeiros lugares, Sampaio Corrêa e Santa Cruz se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Castelão-MA, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Sampaio Corrêa x Santa Cruz terá transmissão do canal de streaming DAZN.

O Sampaio Corrêa inicia a rodada na terceira colocação, com 21 pontos. A liderança é do Ferroviário-CE, com 23, e logo abaixo aparece o Confiança, com 21. Já o Santa Cruz é o sétimo, com 17.

O Santa vem de três rodadas sem vencer. O último resultado positivo foi 1 a 0 sobre o rival Náutico. Depois, perdeu para o Treze (2 a 0) e Ferroviário (2 a 0) e empatou com o Botafogo-PB.

Já a equipe maranhense vive momento oposto. São três rodadas sem derrotas, sendo um empate (1 a 1 com o Confiança) e vitórias sobre Botafogo-PB (2 a 1) e Globo (2 a 0).