Sampaio defende palmeirenses e aponta culpa de todos O gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, pede para que os torcedores do Palmeiras não creditem a situação do time a um ou outro jogador. Se recuperando de contusão, Daniel Carvalho e Thiago Heleno estão entre os alvos preferidos da torcida, assim como João Vitor, que está à disposição do técnico Gilson Kleina, mas, brigado com a torcida, não vem sendo relacionado pelo comandante para as partidas.