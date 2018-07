Sampaio revela que Felipão permanece no Palmeiras mesmo se o time for rebaixado

SÃO PAULO - O gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, revelou que o técnico Luiz Felipe Scolari não pretende deixar o clube em 2012, mesmo se for para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

“A resposta dele foi ‘fico. Mesmo que caia para a Segundona, eu fico’. O Felipão não quer sair do Palmeiras. O risco de rebaixamento diminuiu após o empate com o Grêmio, mas duas rodadas atrás tínhamos cerca de 25% de chances de cair. Não questiono a qualidade e a competência do Felipe. Ele permanece, sou admirador dele. A minha função é gerir os resultados e ele sabe que, na função dele, se não conseguir resultados corre risco. Mas ele tem contrato até o fim de 2012”, disse César Sampaio.

Sampaio comentou que sua presença pode deixar Felipão mais à vontade e sem pensar em outras coisas a não ser o trabalho de campo. De acordo com o ex-jogador, o técnico estava acumulando muitas funções no Palmeiras.

“Tendo tempo para o time, para analisar os adversários, a tendência é que o Palmeiras melhore. Quando você acumula funções, você perde qualidade no trabalho.

César Sampaio tratou com bom humor os pedidos de alguns torcedores palmeirenses para que a equipe ‘entregue’ a partida para os cariocas, que estão na disputa pelo título com o rival Corinthians. “A gente está trabalhando mais em cima de salvar o ano. O torcedor é 100% paixão. Alguns até pediram para ‘tirar o pé’, mas isso é impossível. A gente depende de resultados. Estivemos bem contra o Grêmio e os jogadores estão bem motivados.”