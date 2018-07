Sampaio vê grupo difícil, mas 'bom' para Palmeiras na Libertadores

LUQUE - Sporting Cristal, do Peru, Arsenal, da Argentina, e o vencedor do confronto entre Tigre, da Argentina, e Deportivo Anzoátegui, da Venezuela. Esses serão os adversários do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores, após sorteio realizado nesta sexta-feira, em Luque, no Paraguai. De acordo com o gerente de futebol do clube, César Sampaio, o grupo é difícil, mas "bom".

"Na Libertadores, não da para escolher adversário. São muitos clubes de tradição. Mas, dentro das dificuldades, acho que foi um bom grupo. O próximo passo, agora, é colher o máximo de informações dos adversários para cumprirmos a nossa meta inicial, que é passar da primeira fase. Precisamos estar preparados em todos os sentidos", declarou.

Uma das principais preocupações do dirigente é um possível confronto com o Tigre, que ainda precisa passar pela fase preliminar para chegar ao grupo palmeirense. O clube argentino viveu recentemente uma polêmica na decisão da Copa Sul-Americana diante do São Paulo, quando se recusou a voltar para o segundo tempo do jogo de volta após afirmar que seus jogadores foram agredidos e ameaçados por seguranças do clube paulista.

"A gente entende que, até pelo problema que houve com o São Paulo, as atenções e os cuidados serão maiores. Também trocaremos informações com o pessoal do São Paulo, mas acho que o próprio comitê organizador da Libertadores está atento a isso e acredito que nenhum fator extra campo irá atrapalhar as partidas", comentou Sampaio.

Com o elenco bem reduzido, após a saída de 20 jogadores, o Palmeiras busca reforços para a Libertadores, mas o dirigente já avisou que o clube não fará loucuras e trabalhará dentro da atual folha de pagamento. "Nós tivemos uma redução na folha salarial e estamos trabalhando com esse orçamento. Entendemos que temos que qualificar o elenco e temos algumas negociações abertas. A gente sabe que o torcedor está cansado de discurso, que quer realidade, então estamos procurando trabalhar e falar o mínimo possível."