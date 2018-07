Sampaio vence Luverdense, mas continua na lanterna da Série B

A missão é árdua, mas o Sampaio Corrêa segue com esperanças de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado, recebeu o Luverdense no Castelão, em jogo válido pela 30.ª rodada, e conseguiu uma vitória por 2 a 0, com gols marcados por Thiago Santos e Diego Lorenzi.

Com o resultado, o time maranhense chegou aos 25 pontos e continua na lanterna, a sete pontos do Oeste, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 32. O clube mato-grossense, por sua vez, ocupa a 11.ª colocação, com 42 pontos, a sete do G4.

A partida começou com o Sampaio Corrêa intenso no campo de defesa adversário. Desde os primeiros minutos, levou perigo e foi apenas questão de tempo para conseguir abrir o placar. Aos 14 minutos, o Sampaio fez uma boa troca de passes e Eder Sciola tocou para Thiago Santos mandar para o fundo das redes.

O calor começou a fazer efeito e o ritmo do jogo caiu um pouco na segunda metade da primeira etapa. Aos 32 minutos, o Luverdense teve a chance de empatar com Alfredo, mas o goleiro Rodrigo Ramos fez uma grande defesa. Antes do intervalo, o Sampaio conseguiu ampliar. Aos 42, Thiago Santos chutou e Rodrigo fez outra defesa, mas soltou a bola e Diego Lorenzi marcou no rebote.

Na segunda etapa, o Luverdense tentou reagir, mas não teve muita criatividade para organizar as jogadas. Por fim, o Sampaio voltou a dominar a partida e ainda teve boas chances de ampliar, a melhor delas numa bola na trave após chute de Enercino, aos 29 minutos.

O Sampaio Corrêa volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Oeste, no Castelão. O Luverdense joga contra o Londrina às 21 horas do próximo sábado, no Passo das Emas.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 x 0 LUVERDENSE

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wágner, Luiz Otávio e Héverton; Diego Lorenzi, Coppetti (Enercino), Lucas Sotero (Rafael Estevam) e Gustavo Marmentini (Pimentinha); Hiltinho e Thiago Santos. Técnico: Flávio Araújo.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Moacir; Ricardo (Diogo Sodré), Jean Patrick e Douglas Baggio; Hugo, Alfredo (Tozin) e Sérgio Mota (Rafael Silva); Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Thiago Santos aos 14 e Diego Lorenzi aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos (PB).

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Marmentini e Diego Lorenzi (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).