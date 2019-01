Sampaoli admite insatisfação por falta de reforços no Santos

O técnico Jorge Sampaoli admitiu que está insatisfeito com a demora da diretoria do Santos em fechar contratações para a temporada 2019. Após o time empatar por 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, em amistoso disputado no estádio do rival em Itaquera, o treinador afirmou que esperava contar com um elenco à altura da história do clube no começo da sua passagem pela equipe.

"Quando vim, vim para uma equipe com história. Temos que estar à altura de Pelé e Neymar. O presidente está em busca de atender aos nossos pedidos para que o Santos tenha a chance de competir com clubes de elencos já formados", afirmou o treinador, indicando que nesse momento vê o Santos abaixo do nível dos seus principais concorrentes no futebol paulista.

Anunciado como técnico do Santos em dezembro, Sampaoli foi uma aposta alta do presidente José Carlos Peres. Desde então, porém, o time pouco tem agido no mercado de transferências. Além disso, com o fim de acordos de empréstimo, perdeu o lateral-esquerdo Dodô e o atacante Gabriel, destaques da equipe em 2018.

No sábado, o Santos anunciou a sua primeira contratação para 2019, o venezuelano Yeferson Soteldo, que no ano passado atuou pela Universidad de Chile, mas pertencia ao Huachipato, e que assinou um contrato válido por quatro temporadas.

Na sua entrevista coletiva, Sampaoli apontou que não contar com um elenco competitivo vai atrapalhar o seu trabalho. "Treinadores nunca estão satisfeitos. O tempo de trabalho é curto, três ou quatro jogos com derrotas e o trabalho acaba. Sempre vi o Santos como grande e temos que respeitar", comentou.

Presente na Arena Corinthians, Peres prometeu que o Santos fechará a chegada de dois reforços durante a semana, sendo que o volante Pablo Pérez, do Boca Juniors, é um dos nomes que interessam ao clube.

Após o clássico deste domingo, o Santos voltará a jogar no próximo sábado, quando receberá a Ferroviária, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.