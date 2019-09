Sampaoli aposta em conjunto para tentar bater 'superlativo' Flamengo no Maracanã

Decretado o empate do último domingo diante do Athletico-PR, na Vila Belmiro, o técnico do Santos, Jorge Sampaoli, fez uma projeção do encontro entre as duas primeiras equipes do Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Segundo o treinador, a tarefa de recuperar os pontos contra um time como o do Flamengo, em pleno Maracanã lotado, não será das mais fáceis, mas a ideia é apostar na coletividade.

"Trata-se de uma equipe superlativa para a média dos participantes deste torneio. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Há elencos fortes para o segundo turno e também vão brigar pelo título. Mas há dez, 12 times, não só dois (brigando). Temos de estar preparados para estar sempre à altura", comentou o argentino, em entrevista coletiva após o 1 a 1 diante dos paranaenses neste domingo.

"(O Flamengo) é um clube que está entre os poderosos do campeonato, que têm maiores condições contratuais, e temos de nos apegar ao nosso conjunto para que o time funcione bem", continuou a análise Sampaoli.

Uma vitória do Santos no próximo sábado, às 17h, no Maracanã, faz com que a equipe, hoje com 37 pontos ganhos, ultrapasse os 39 do Flamengo. Assim, trata-se de um compromisso de fundamental importância na corrida pelo título já na última rodada do primeiro turno. Na ocasião, o clube paulista contará com o retorno de diversos titulares.

Soteldo, Jorge e Derlis González, que estão disputando amistosos por suas seleções, além de Victor Ferraz, suspenso e lesionado, além de Evandro, desfalque de última hora devido a dores na coxa, estiveram de fora do empate em 1 a 1 contra os Athletico-PR neste domingo. Todos eles devem estar de volta no compromisso do Maracanã.

A ausência confirmada, por outro lado, será a de Diego Pituca, que recebeu terceiro amarelo neste domingo. O volante atuou em todas as partidas do Santos desde a retomada do Brasileirão após a Copa América e tem como substituto mais imediato Alison, que possui características semelhantes de contenção. Também estão entre as opções Jobson, da base santista, e uma possível improvisação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que tem atuado também pelo setor neste Brasileirão.

As atividades da semana no clube da Baixada Santista têm início na manhã desta segunda-feira, com um jogo-treino envolvendo os não relacionados para a partida deste domingo e uma equipe de aspirantes. O treinamento terá portões fechados para a imprensa.