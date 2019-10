Sampaoli celebra fim de jejum contra o Vasco e exalta estreia de Tailson com gol

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Santos visitou o Vasco e venceu por 1 a 0 em São Januário. O autor do gol foi o atacante Tailson, promessa que veio da base e fez sua estreia como profissional justamente neste sábado. O resultado também marcou a primeira vitória do clube paulista no estádio cruzmaltino desde 2005. Depois de pôr fim ao jejum de 14 anos, o técnico Jorge Sampaoli celebrou o triunfo santista.

LEIA TAMBÉM > Tailson comemora estreia com gol pelo Santos e explica flerte com o Barcelona B

"Foi muito difícil. Fazia quase 15 anos que não ganhávamos aqui, é um campo complicado. Estou feliz pela vitória porque conquistamos os três pontos num lugar complicado", disse o argentino.

"Valorizo o grupo de pessoas que suportou o assédio do Vasco com um a menos", comentou o comandante alvinegro, mencionando a controversa expulsão do volante Evandro aos 33 minutos do segundo tempo.

O veterano deu carrinho com a sola do pé no tornozelo de Marrony e tomou o cartão amarelo. Porém, após a revisão sugerida pelo árbitro de vídeo (VAR), Sávio Pereira Sampaio optou por expulsar o atleta santista.

Apesar da expulsão, Evandro foi fundamental para a vitória santista. O gol do triunfo veio após bela assistência do volante, que escorou de primeira após receber inversão de Soteldo e deixou Tailson de cara para o gol.

A joia da base alvinegra não perdoou Fernando Miguel e fuzilou para a rede cruzmaltina. A fulminante estreia veio em momento importante para o jovem atacante de 20 anos de idade. A promessa acabou de renovar com o clube praiano por cinco anos e com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 445 milhões, na cotação atual). O acerto veio depois de o atleta flertar com o Barcelona B.

Sampaoli destacou o debute de Tailson. "Fico feliz. É um garoto que esteve parado seis ou sete meses. Começou a ser levado em consideração e hoje aproveitou a oportunidade. Tem muito a aproveitar no futuro. Hoje nos deu o gol dos três pontos. Contente por ele e pelo clube", analisou o comandante santista.