Sampaoli convoca Agüero e Dybala e corta Icardi na lista final da Argentina

O técnico Jorge Sampaoli confirmou nesta segunda-feira os atacantes Sergio Agüero e Paulo Dybala na lista final da seleção argentina para a Copa do Mundo da Rússia. E cortou Mauro Icardi, um dos artilheiros do Campeonato Italiano. Lionel Messi e Gonzalo Higuaín completam as opções do treinador para o ataque da equipe em solo russo.

+ Argentina anuncia amistoso com Haiti em La Bombonera antes de viagem para a Copa

+ De helicóptero, jogadores da seleção brasileira começam a chegar à Granja Comary

Icardi estava na lista preliminar de 35 jogadores, anunciada na semana passada. Mas ficou de fora da relação final, justamente um dia após se destacar na rodada final do Italiano. Ele marcou um dos gols da Inter de Milão na vitória sobre a Lazio que classificou o primeiro para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2012.

Com o gol, chegou à marca de 29, empatando com Ciro Immobile, na artilharia da competição. Apesar disso, foi cortado da lista. Sampaoli preferiu Agüero, que sofreu com lesões nos últimos meses, e Dybala, que perdeu espaço na seleção de Sampaoli nas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa.

"Os jogadores que estão na lista final estão mais perto da ideia que estamos coordenando. São jogadores com possibilidades de exercer muitas funções, o que nos pode dar opções diferentes em campo", disse o treinador, nesta segunda-feira, ao confirmar a relação final de 23 convocados para a Rússia.

Sampaoli apostou suas fichas na recuperação de Agüero, que se destacou na campanha vitoriosa do Manchester City no Campeonato Inglês. Porém, sofreu lesão no joelho esquerdo e não joga desde março. Sua condição física e técnica ainda é uma incógnita a menos de um mês para o início da Copa.

Em situação semelhante estão o lateral Gabriel Mercado e volante Lucas Biglia. Eles foram incluídos na lista mesmo voltando de lesões. Para compensar a possível baixa de Mercado, Sampaoli convocou Cristian Ansaldi, que vinha recebendo muitas oportunidades na equipe. Ele atua nas duas laterais. E também chamou o versátil Mascherano, que pode atuar como zagueiro ou na posição de Biglia. Será a quarta Copa do ex-jogador do Barcelona.

No Grupo D da Copa, a atual vice-campeã mundial vai enfrentar Islândia, Croácia e Nigéria na Rússia. Os argentinos vão estrear contra os islandeses no dia 16 de junho, no Spartak Stadium, em Moscou.

Confira a lista final dos convocados da Argentina:

Goleiros: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate);

Defensores: Cristian Ansaldi (Torino), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolás Otamendi(Manchester City), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Marcos Acuña (Sporting), Nicolás Tagliafico (Ajax);

Meio-campistas: Cristian Pavón (Boca Juniors), Maximiliano Meza (Independiente), Ángel Di María e Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Manuel Lanzini (West Ham), Ever Banega (Sevilla), Lucas Biglia (Milan), Eduardo Salvio (Benfica);

Atacantes: Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín (Juventus), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City).