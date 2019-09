Sampaoli credita revés a talento de Gabriel Barbosa: 'Fez o que ninguém esperava'

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, avaliou que o jogo diante do Flamengo foi dos mais equilibrados e acabou decidido pelo talento individual de Gabriel Barbosa. "Apareceu um jogador que fez um gol que ninguém esperava", disse o treinador, em entrevista coletiva após o duelo que decidiu o jogo e o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro para os cariocas, neste sábado.

O gol do camisa 9 flamenguista, formado na base da equipe paulista, foi marcado aos 43 do primeiro tempo. O artilheiro do campeonato, agora com 16 gols, acertou um lindo chute de cobertura que acabou decidindo o duelo deste sábado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Foi uma partida muito equilibrada. Existem individualidades que resolvem, não tínhamos muito o que fazer", apontou o comandante santista, aproveitando para elogiar a entrega de seus comandados: "Nosso time foi valente, não teve medo contra uma equipe que estava com muita moral, jogando em casa. Fizemos o que podíamos. Existem formas de perder, mas a de hoje (sábado) não me preocupa".

O argentino comentou ainda sobre as dificuldades enfrentadas por ele e sua comissão técnica na semana que antecedeu o duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão. "Sabíamos que seria um jogo diferente. Mas tivemos jogadores voltando de suas seleções e sofremos com alguns desfalques. Preparamos a equipe dessa maneira, mas acabamos por fazer uma boa partida", avaliou.

O comandante da equipe paulista ainda justificou a escolha pelo peruano Cueva, que não jogava há quase quatro meses e acabou por barrar o paraguaio Derlis González da relação - só pode haver até cinco estrangeiros por jogo no Brasileirão - e entrou na etapa final, no posto de Eduardo Sasha.

"Cueva faz parte do plantel. Temos seis estrangeiros, mas apenas cinco podem jogar. Tínhamos algumas ausências no meio-campo e optamos por ele", explicou, referindo-se aos desfalques do meia Evandro, lesionado, e do volante Diego Pituca, suspenso.

Com 37 pontos ao término do primeiro turno e ainda entre os três primeiros colocados na competição, o Santos estreia no returno no próximo sábado, às 21h, diante do Grêmio, em partida marcada para a Vila Belmiro.