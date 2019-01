Sampaoli dá 1º treino tático no Santos e Arthur Gomes revela foco na posse

O início de trabalho de Jorge Sampaoli à frente do Santos teve uma novidade nesta segunda-feira. Após os dias anteriores da pré-temporada ficarem marcados por atividades físicas, o técnico comandou o primeiro trabalho tático, com o CT Rei Pelé fechado à imprensa. Escolhido para conceder entrevista coletiva após a atividade, o meia-atacante Arthur Gomes fez elogios ao técnico e também avaliou que o argentino tem gostado do que vê em campo.

Arthur Gomes apontou exigência do treinador para os jogadores valorizarem a posse de bola. "Ele é um treinador que não gosta de perder a bola. Gosta bastante de pegada, é argentino. É um grande treinador, dispensa comentários, passou por Chile e Argentina. Estamos muito felizes por trabalhar com ele", afirmou.

As únicas ausências do trabalho desta segunda foram Rodrygo, que está na seleção brasileira sub-20, e Lucas Veríssimo e Anderson Ceará, lesionados. E a atividade intensificou a preparação do time, que vai atuar pela primeira vez em 2019 no domingo, contra o Corinthians, no estádio do rival.

Embora bastante utilizado, Arthur Gomes foi reserva na maior parte da temporada 2018. E quer aproveitar esse período para conquistar seu espaço com Sampaoli. "Não adianta mudar o treinador e eu não dar o meu melhor. Tomara que eu encaixe com ele. Estou buscando meu espaço, sou menino ainda, mas quero ser titular do Santos", disse.

Para isso, também pode ajudar a falta de contratações do Santos, que ainda não fez contratações para a próxima temporada. "Se chegar reforços, vão ser muito bem-vindos. Os jogadores que temos aqui possuem qualidade. Buscamos entender o que ele quer e estamos dando nosso melhor. Eu vejo que todos que estão aqui são importantes. Todos têm potencial e talento. Cabe ao treinador escolher as melhores peças, ele ainda não tem um time definido", disse.

Um dos jogadores que deixou o Santos nas últimas semanas foi o centroavante Gabriel, que voltou para a Inter de Milão após empréstimo de um ano. O clube da Vila Belmiro ainda tenta um novo acordo, com Arthur Gomes torcendo por um retorno breve do atacante. "O Gabriel é um grande jogador, nos ajudou muito. Foi o artilheiro. Se vier, vai ser muito bem recebido novamente", disse.