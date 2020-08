Sampaoli diz que diretoria sabe das carências do time e vê Atlético-MG em construção

O Atlético-MG largou na frente na decisão do Estadual, mas as dificuldades encontradas para superar o Tombense por 2 a 1, na noite de quarta-feira, no Mineirão, mantiveram o técnico Jorge Sampaoli em alerta. O treinador voltou a indicar que vê carências no elenco, ressaltou que tem passado essa impressão aos dirigentes, pedindo reforços, mas destacou que tem buscado opções dentro do time para fazê-lo evoluir.

"Hoje, falamos a todo tempo com a diretoria, o presidente e toda a gente. Eles sabem muito bem quais são as necessidades do time. Nós seguimos buscando com o plantel que temos a precisão que nos está faltando. Nós temos que buscar somente com o que está dentro", disse, avaliando que as oito contratações feitas após a sua chegada ao clube ainda são insuficientes para o time atingir o nível desejado por ele.

O Atlético encontrou enorme dificuldade para superar a retranca do Tombense, chegando a ficar em desvantagem na partida, tendo marcado o gol do triunfo aos 52 minutos do segundo tempo, com Keno. Sampaoli encarou o sofrimento como algo natural no início do seu trabalho, ressaltando que assumiu uma equipe que vinha tendo desempenho ruim na temporada.

"Como tudo, é um processo. Os jogadores são jovens, novos, um plantel que assumimos em sexto no Campeonato Mineiro. Nós nos classificamos, chegamos à final e ganhamos a primeira final hoje. O time estava fora da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, tinha que reconstruir tudo. É um plantel jovem, muito jovem, que tem que enfrentar o Brasileirão, que é muito exigente, e uma final importante para o clube. É um crescimento da filosofia", acrescentou.

Com o triunfo sobre o Tombense, o Atlético precisa de um empate no domingo, novamente no Mineirão, para conquistar o título do Campeonato Mineiro.