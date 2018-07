Sampaoli diz que Messi é o único titular garantido na seleção argentina

O técnico Jorge Sampaoli declarou nesta terça-feira que Lionel Messi é o "único" titular confirmado na seleção da Argentina para o decisivo duelo com o Uruguai em 31 de agosto, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

"O único titular da seleção, hoje, é Messi. Os demais jogadores serão analisados e avaliados e de acordo com a necessidade em cada partida", afirmou Sampaoli, nesta terça-feira, em entrevista na sede da Associação de Futebol Argentino antes da viagem pela Europa para encontros com jogadores que estão no seu radar para o duelo com o Uruguai. "Quando você tem o melhor do mundo, a partir daí nasce a equipe", destacou.

O treinador revelou que vem tendo contato constante com Messi, que vai visitar em Barcelona. "Enviamos mensagens constantemente e tive a oportunidade de contar a nossa ideia de jogo. Encontrei nele boa recepção. Nossa tarefa é juntá-lo com jogadores que o potencializem". Questionado sobre outros nomes, simplesmente respondeu que "são todos convocáveis".

Sampaoli reconheceu a importância do confronto com o Uruguai, mas também colocou peso nos duelos seguintes da Argentina, a quinta colocada nas Eliminatórias, o que a levaria a disputar a repescagem mundial, com 22 pontos. Já classificado, o Brasil soma 33, seguido por Colômbia, com 24, e Uruguai e Chile, ambos com 23. "Cada uma das quatro partidas vão ser determinantes", afirmou.

O técnico, além disso, destacou a qualidade do rival e considerou uma vantagem para o Uruguai o tempo de trabalho que tem seu colega Óscar Tabárez. "Uma equipe muito valente, muito definida e com uma estrutura determinada que se mantém há muito tempo sob as ordens de Tabárez. Levam vantagem nisso".

Após enfrentar o Uruguai, os argentinos vão encarar Venezuela, Peru e Equador nas últimas três rodadas das Eliminatórias para o Mundial de 2018.