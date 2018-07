Sampaoli diz que tem 18 equipes na cabeça para escalar Chile na Copa América Dono da casa, o Chile já iniciou sua preparação para a Copa América. O time trabalha desde segunda-feira no Monastério Celeste, casa do O''Higgins, em Requínoa, mas só nesta sexta-feira o técnico Jorge Sampaoli passou a contar com a maior parte do grupo de convocados. No treinamento da manhã estavam presentes 14 atletas, entre eles o lateral-esquerdo Mena, do Cruzeiro, que se apresentou após a eliminação da Libertadores.