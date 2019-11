Sampaoli diz que vai se reunir com Autuori para tratar permanência no Santos

Com a sua permanência no Santos indefinida, o técnico argentino Jorge Sampaoli afirmou que vai se reunir com o superintendente de futebol Paulo Autuori para falar sobre o assunto. O encontro aconteceria antes do clássico contra o São Paulo, que terminou por 1 a 1 no sábado, mas foi adiado para depois da partida.

A tendência é de que os dois se reúnam nesta semana para conversar sobre a possibilidade de o treinador argentino seguir no comando do Santos. Sampaoli tem o apoio dos jogadores e é muito querido entre os torcedores, que têm feito campanha para que ele continue, mas as dificuldades financeiras do clube são um obstáculo para a permanência do técnico na Vila Belmiro.

"Sobre 2020 e planejamento, antes do clássico adiamos reunião com o Paulo Autuori. Para ele manifestar seu ponto de vista e eu o meu, analisando o ano para saber se há possibilidade de estarmos juntos no projeto do Santos 2020. Devemos ter a reunião na próxima semana. A ideia é se classificar para a Libertadores, objetivo importante para clube e cidade. Veremos se essa semana teremos reunião para ver algo", afirmou Sampaoli.

Autuori revelou recentemente que o Santos seguirá com problemas financeiros em 2020 e, que, por isso, terá de recorrer às categorias de base para compor o elenco na próxima temporada. Logo, é pouco provável que sejam feitas grandes contratações e, assim, o argentino não deve ter um elenco forte para comandar.

Terceiro colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 65 pontos, o Santos já garantiu vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. O time alvinegro busca agora confirmar um lugar na fase de grupos da competição intercontinental.

O Santos terá a semana livre para treinar, já que só volta a campo no sábado, às 21 horas, para enfrentar o Cruzeiro, na Vila Belmiro, em duelo da 34.ª rodada do Brasileirão.