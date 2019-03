Sampaoli diz ter devolvido salário após Santos atrasar pagamento aos atletas

O técnico Jorge Sampaoli confirmou ter devolvido seu salário ao Santos após tomar conhecimento que o grupo de jogadores ainda não recebeu os vencimentos de fevereiro, que deveriam ter sido quitados no começo de março. O treinador apontou que o pagamento precisa ser feito simultaneamente a todos os funcionários do clube.

Inicialmente, a diretoria do Santos quitou apenas os vencimentos dos membros da comissão técnica, mas não efetuou o pagamento dos salários e dos direitos de imagem do elenco santista.

"Sobre os salários, qualquer um teria feito o mesmo. Todos devem receber na mesma data", afirmou Sampaoli, após a derrota por 4 a 0 para o Botafogo, em Ribeirão Preto, na noite de quarta-feira, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

O treinador argentino foi questionado se no fim de 2018, quando negociou para assumir o Santos, se tinha conhecimento dos problemas financeiros do clube. O treinador afirmou que só estava preocupado em conhecer o elenco e declarou que os dirigentes precisam estar no mesmo nível de grandeza do time.

"Não tinha motivo para saber da condição financeira do clube. Cheguei com o conhecimento do elenco, das necessidades que a equipe tinha. É uma realidade que o clube tem de resolver. o Santos é um clube de grande história, e os dirigentes tem de estar à altura", afirmou.

No início da sua passagem pelo Santos, Sampaoli já havia realizado outras críticas públicas contra a diretoria, reclamando da demora para a chegada de reforços. Posteriormente, boa parte dos seus pedidos foram atendidos.