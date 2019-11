Sampaoli elogia atuação de Soteldo na vitória do Santos em Goiânia: 'Tarde incrível'

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, não poupou elogios à atuação de seu time na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, neste sábado, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o argentino dedicou palavras especialmente carinhosas ao venezuelano Soteldo. Para o treinador, o camisa dez foi crucial no triunfo expressivo obtido em Goiânia.

"Foi uma partida incrível do Soteldo. Além de ter feito o primeiro gol, criou as jogadas do segundo e do terceiro (também anotado por ele). Foi uma tarde incrível desse jogador que está crescendo muito no Santos", comentou o comandante. Sampaoli não concedeu entrevista coletiva no estádio - a assessoria do clube divulgou um vídeo gravado pelo treinador já dentro do ônibus do clube.

O comandante santista também valorizou muito a dedicação de seus jogadores, que, para ele, têm conseguido manter o bom nível de atuações ao longo do Brasileirão: "Estou contente com o rendimento dos jogadores. Desde o começo do torneio até agora, nunca aliviaram na busca por ganhar cada partida", disse o argentino, acrescentando que não esperava ter vida fácil em Goiânia. "Ganhamos em um estádio onde é muito complicado jogar e contra uma equipe que se fez muito forte, sobretudo no segundo turno."

De olho no clássico contra o São Paulo, que vai abrir a 33.ª rodada do Brasileirão no próximo sábado, na Vila Belmiro, Sampaoli deixou claro que tentará preparar os jogadores do Santos para manter o nível de jogo mostrado em Goiânia. "Vamos nos preparar da melhor maneira para enfrentar um grande rival. Os níveis de concentração terão de estar muito altos nesse jogo. Precisamos do time com a maior concentração para esse tipo de confronto."