Sampaoli elogia estreia de Cueva e prevê rodízio entre goleiros do Santos

O técnico Jorge Sampaoli elogiou neste sábado a estreia do meia-atacante Cueva com a camisa do Santos. Mesmo ainda sem ter sido apresentado oficialmente, o peruano foi titular na vitória sobre o Mirassol por 1 a 0, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

"Ele chegou [para o jogo] com apenas um treinamento, mas pedimos para jogar porque precisávamos rodar alguns jogadores. E ele contribuiu com uma sequências de passes no campo rival, era algo que nos estava faltando. Seguramente, com o conhecimento do grupo vai nos dar muito", comentou o treinador argentino.

Cueva foi titular neste sábado numa equipe mista do Santos, em que Sampaoli decidiu poupar ao menos metade do time, em razão de preocupações com o desgaste recente do elenco. No meio desta semana, o grupo precisou fazer viagem longa até o Piauí para enfrentar e golear o Altos, por 7 a 1, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Na sequência, o time terá outra viagem pela frente. Vai até Montevidéu, no Uruguai, para encarar o River Plate, em sua estreia na Copa Sul-Americana. Por isso, o treinador deu chances a reservas, incluindo o goleiro Éverson, que também fez sua estreia com a camisa do Santos.

E ele garantiu que a troca no gol não será algo raro nos próximos meses. "A ideia é que com tantos torneios dar a possibilidade para que um goleiro jogue também algum deles, de maneira regular. Vamos ver isso com todos", avisou Sampaoli.

"A ideia é que Vanderlei, que é o nosso goleiro, tenha algum descanso também. Se surgir algum problema Éverson está preparado", disse o treinador, que fez elogios ao reserva, principalmente nos lances em que jogou com os pés - ao chegar ao clube, Sampaoli havia criticado este fundamento no titular Vanderlei.