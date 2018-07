Sampaoli encerra novela sobre futuro e acerta com o Sevilla

Campeão da Copa América do ano passado com a seleção chilena, Jorge Sampaoli enfim acertou seu futuro. Depois de uma longa novela e de ser especulado em diversos clubes nos últimos meses, inclusive brasileiros, o treinador argentino foi confirmado nesta segunda-feira como novo técnico do Sevilla.

As negociações duraram duas semanas, desde que Unai Emery anunciou, há 15 dias, que estava deixando o clube após três temporadas. Sampaoli sempre foi tratado como primeira opção do Sevilla, que só agora conseguiu chegar a um acordo. As duas partes assinaram um acordo de duas temporadas.

Sampaoli tem 56 anos e fez sua carreira principalmente no Peru, onde treinou Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi e Sporting Cristal. Depois, trabalhou no O'Higgins, do Chile, e no Emelec, do Equador, antes de se destacar no comando da Universidad de Chile entre 2011 e 2012. Ganhou o bicampeonato chileno, a Copa Sul-Americana de 2011 e chegou à semifinal da Libertadores de 2012.

No comando da seleção chilena, levou a equipe às oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, caindo diante do Brasil só nos pênaltis, e ao título da Copa América do ano passado, em casa. Montou a base da equipe que ganhou também a Copa América Centenário.

Ele chegou a um acordo para deixar o Chile em janeiro, depois de longa negociação. Estava insatisfeito com a crise política na federação local. Desde então, foi especulado por diversos clubes. No Sevilla, chega com a pressão de substituir Emery, tricampeão consecutivo da Liga Europa. O primeiro desafio do treinador inclusive será uma final, a da Supercopa da Europa, contra o Real Madrid.