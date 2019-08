Sampaoli exalta coletividade de sua equipe para tentar se manter na liderança

O técnico Jorge Sampaoli celebrou a vitória do Santos neste sábado diante da Chapecoense por 1 a 0, em Chapecó (SC), exaltando a coletividade de sua equipe. Segundo o argentino, é a única forma de superar adversários que contam com mais recursos financeiros na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

"A liderança momentânea é emoção que dura muito pouco. O importante é que a equipe está entusiasmada para lutar por um torneio muito difícil, com grandes equipes. Temos que tentar ser um time que, coletivamente, se comprometa com uma ideia. Assim, teremos mais possibilidades de competir com aqueles que tiveram possibilidade de contratar figuras de grande nível", comentou o treinador, referindo-se a clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que investiram muito mais para a temporada.

Sobre o jogo deste sábado, Sampaoli exaltou o bom posicionamento de sua equipe, que, segundo ele, chegou à vitória sem precisar "sofrer" tanto. "Eles se fecharam muito bem com um 5-4-1 que não nos deixou criar espaços entre as linhas. Nos custou um pouco, mas não sofremos praticamente nada defensivamente", analisou o técnico.

O comandante santista lamentou ainda as chances desperdiçadas por seus comandados. "No segundo tempo, conseguimos ter mais clareza e chegamos mais. Poderíamos ter ampliado, se não tivéssemos perdido gols frente a frente com o goleiro", lembrou.

Para o treinador, o final do jejum de três jogos sem vitórias diante de uma adversário perigoso em seus domínios representa muito. "Estou feliz pelo resultado em um campo muito complicado, onde a Chapecoense joga muito bem. O campeonato é complicado e nos obriga a trabalhar muito mais, porque cada jogo se torna mais difícil", encerrou.