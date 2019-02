Sampaoli exalta valentia dos jovens do Santos: 'Não sentiram o peso do clássico'

Jorge Sampaoli ficou satisfeito com o desempenho dos seus jogadores, no empate sem gols do Santos com o Palmeiras, na noite deste sábado, no Allianz Parque, pelo Paulistão. O técnico santista elogiou a 'valentia' do grupo porque o time conseguiu manter o estilo de jogo que o argentino vem implantando, apesar das mudanças na escalação.

Preocupado com o duelo com o River Plate-URU, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, Sampaoli poupou quatro titulares neste sábado: Vanderlei, Victor Ferraz, Carlos Sánchez e Jean Mota. Além disso, Alison cumpriu suspensão. O destaque do time acabou sendo o goleiro Everson, com pelo menos três defesas importantes no clássico.

Diante de tantas mudanças, o Santos fez boa apresentação, sem comprometer o estilo de jogo que vinha exibindo desde a chegada do técnico argentino. Sampaoli também gostou da postura dos jogadores mais jovens num clássico disputado fora de casa.

"Os jogadores não sentiram o peso da situação, não sofreram com a torcida, nem com os jogadores do Palmeiras, que são muito bons, ganharam o Brasileirão do ano passado. Meus jogadores são muito jovens, mas tiveram a valentia de sempre sair jogando com a bola no chão. Isso nos dá ânimo para o futuro", comentou, satisfeito, o técnico santista.

Para Sampaoli, um dos pontos altos do clássico foi ver o Santos sustentar o estilo de jogo, o que lhe dá confiança para seguir rodando o elenco na sequência da temporada. "O mais importante, jogando melhor ou pior, é que tenhamos sempre a mesma ideia de jogar", enfatizou.

O técnico admitiu que estava num dilema para escalar a equipe, por causa da chance de perder volume de jogo ao fazer muitas mudanças no time titular. "Era difícil para mim, porque teria que implantar uma ideia num time que perdeu muitos jogadores. E, por sorte, hoje estamos num bom caminho, com a esperança de seguir crescendo, melhorando, para chegar aos jogos importantes e ao Brasileirão com uma ideia estabelecida."