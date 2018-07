Sampaoli exalta vitória em clássico na estreia: 'Estimula muito ganhar do Brasil'

A estreia de Jorge Sampaoli na seleção argentina não poderia ter resultado melhor: uma vitória sobre o maior rival, o Brasil. Nesta sexta-feira, o treinador viu seus comandados suportarem a pressão brasileira para vencerem por 1 a 0 em amistoso realizado em Melbourne. E mais do que o placar, celebrou a entrega dos jogadores.

"É muito bom, mais do que apenas pelo resultado. Estimula muito ganhar do Brasil, porque para nós é um clássico e, diante do futuro, sempre ajuda", declarou. "O que mais exalto é a intenção. Falta muito para consolidar uma ideia, mas estamos começando uma etapa."

Apesar do maior volume de jogo brasileiro, Sampaoli viu pontos positivos na Argentina, principalmente no primeiro tempo, quando marcou o gol da vitória com Mercado. O próprio treinador, no entanto, admitiu que seus comandados diminuíram o ritmo na etapa final e foram dominados pelo adversário.

"Creio que o desenrolar do jogo foi de um primeiro tempo em que nós tivemos algumas situações, mais instalados no campo rival. No segundo tempo, ficamos mais cansados, fizemos algumas mudanças de nome e de sistemas. O rival nos pressionou muito em cima, não nos deixou sair. Na análise, valorizo o entusiasmo e a atitude dos jogadores", considerou.

O entusiasmo pelo triunfo, porém, não impediu o treinador de admitir a necessidade de evolução para as próximas partidas, em que planeja ver a seleção mais com a sua cara. "Acho que quando se transmite uma ideia, o receptor é muito valioso. E neste aspecto, os jogadores estiveram à disposição de nossas tentativas."

O segundo compromisso de Sampaoli no comando da Argentina será diante de Cingapura, em amistoso que será disputado na próxima terça-feira, na casa do adversário. Para o confronto, o treinador não poderá contar com nomes importantes que foram liberados após o duelo com o Brasil, incluindo Lionel Messi.

"O Otamendi está fora porque vai casar, o Leo (Messi) também. Estava planejado desta forma. Basicamente, quero agradecer ao Higuaín (que também deve ser desfalque) porque veio para cá mesmo depois de jogar uma final (de Liga dos Campeões) muito agitada", comentou.