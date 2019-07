Sampaoli faz coletiva surpresa e diz que não sairá do Santos antes do fim do ano

O técnico argentino Jorge Sampaoli surpreendeu a todos nesta sexta-feira, em Santos, ao convocar uma entrevista coletiva de última hora no CT Rei Pelé - o atacante Marinho estava escalado para falar com os jornalistas antes da viagem para Salvador, onde o Santos enfrentará o Bahia neste sábado, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante quebrou o silêncio e explicou que foi a público para falar sobre suas recentes reclamações formais e que é impossível pedir demissão neste momento.

"Impossível (sair). Tenho um compromisso muito grande com todos aqui dentro. Tenho compromisso com todos os jogadores que estão aqui. Impossível, não abandonaria. Com o recurso que temos, temos que remendar. É isso que reclamo. Reclamarei todos os dias para que o Santos cresça", afirmou Sampaoli em uma concorrida entrevista coletiva.

O argentino, no entanto, ressaltou que a sua permanência em Santos para o ano que vem dependerá do que ele conseguir construir no Brasileirão e se estará satisfeito com tudo dentro do clube. O técnico tem contrato até dezembro de 2020. "Não sei (se ficarei até o final do contrato). Se perco quatro partidas, vão querer que eu deixe o Santos. Tenho um projeto e se estiver de acordo, se eu construir em um ano o que eu quero, eu continuo", comentou.

Disposto a esclarecer as recentes divergências com o presidente José Carlos Peres, que concedeu uma entrevista coletiva no dia anterior, o treinador explicou os motivos que o fizeram reclamar do mandatário e garantiu que não está chateado com o dirigente alvinegro.

"No primeiro dia que vim ao Santos tinha a ideia de construir um Santos campeão e protagonista. Reclamo ao presidente, ao gerente e aos jogadores. Temos que reclamar para estar à altura do Santos. Vivo reclamando sempre pelo Santos. É o meu clube e quero levar à altura. Não importa se tem problema financeiro, temos que buscar uma estrutura que faça com que o Santos tenha um time protagonista e competitivo. Tem que respeitar essa camiseta. Reclamo com todos o tempo todo", desabafou.

Sampaoli lamentou que o e-mail para Peres cobrando mudanças tenha vazado, mas disse que toda cobrança que faz nos bastidores é pensando no bem do Santos. Ainda de acordo com o treinador, o clube tem que ter como meta o Santos de Pelé.

"Me pareceu muito ruim que o e-mail vazou. Foi algo pessoal entre o treinador e o presidente. Trabalhamos para o Santos. Quero declarar que é algo que já passou. Não sou ninguém para criticar a função do presidente. Temos que encontrar o Santos de Pelé e superar. Era um time insuperável", completou o comandante.