Sampaoli indica ataque atleticano com Tardelli e Ricardo Oliveira na sua estreia

A estreia de Jorge Sampaoli à frente do Atlético-MG deve ter a presença de Diego Tardelli e Ricardo Oliveira no setor ofensivo. Nesta sexta-feira, na parte aberta da atividade na Cidade do Galo, os dois atacantes trabalharam juntos em uma atividade para um grupo de 10 jogadores, os atletas de linha que tendem a iniciar o duelo deste sábado contra o Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), pelo Estadual, como titulares.

Tardelli iniciou recentemente a terceira passagem pelo Atlético-MG, tendo reestreado no último final de semana, entrando durante o segundo tempo do clássico contra o Cruzeiro. Já Ricardo Oliveira não tinha muito espaço com Rafael Dudamel no início da temporada, cenário que se alterou com a demissão do venezuelano, tanto que foi titular nas duas partidas em que o time foi dirigido interinamente por James Freitas. Além disso, em 2019, Sampaoli solicitou, sem sucesso, a sua contratação ao Santos.

Na atividade, o treinador argentino indicou Hyoran e Savarino como companheiros de Tardelli e Ricardo Oliveira no setor ofensivo atleticano. Será, assim, a segunda partida consecutiva do venezuelano como titular. "A adaptação tem sido rápida. Os companheiros são muito unidos, dentro e fora de campo", afirmou Savarino em entrevista coletiva nesta sexta-feira na Cidade do Galo.

A principal dúvida para o confronto pela nona rodada do Campeonato Mineiro é sobre o goleiro titular. Michael iniciou a temporada na meta atleticana, Victor retomou o seu espaço após a queda de Dudamel e Rafael foi contratado recentemente. Sampaoli indicou na sua entrevista coletiva de apresentação que precisa para a função de um atleta que saiba fazer a saída de jogo com os pés com qualidade.

O Atlético-MG não poderá contar contra o Villa Nova com os meio-campistas Jair e Otero, ambos suspensos. Com isso, o time deve atuar no Castor Cifuentes com a seguinte formação: Rafael (Victor); Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Allan, Nathan, Hyoran e Savarino; Diego Tardelli e Ricardo Oliveira.