Sampaoli inova em treino e mantém dúvidas no Santos para pegar o Novorizontino

O técnico Jorge Sampaoli inovou na atividade comandada nesta quarta-feira no CT Rei Pelé. Ele dividiu o elenco do Santos para dois treinos específicos e manteve as dúvidas na escalação para o duelo diante do Novorizontino, nesta sexta-feira, no Pacaembu, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Na primeira parte do treinamento, apenas goleiros, laterais e zagueiros participaram. Depois, foi a vez de atacantes e meias trabalharem. A novidade pareceu agradar os jogadores.

"Nunca tinha feito esse treino nas outras equipes que joguei e nem mesmo no Santos. É um trabalho específico e muito bom. Treinamos triangulações no ataque e mais cedo os defensores também fizeram uma atividade no gramado. Um trabalho diferente e que irá nos ajudar bastante na temporada. Com essa divisão de grupos, o Sampaoli pôde treinar com uma melhor performance o ataque e a defesa", afirmou o meia Jean Mota.

Sem dividir o elenco entre titulares e reservas, Sampaoli fez mistério sobre a escalação do Santos. A tendência é que o argentino poupe algumas das principais peças da equipe, uma vez que já garantiu vaga nas quartas de final do Paulistão. Com 23 pontos, o time alvinegro é o líder do Grupo A, dois pontos à frente do segundo colocado Red Bull Brasil.

"Estamos só dois pontos na frente do Red Bull Brasil, então se perdermos e eles ganharem, nós seremos ultrapassados. Vai ser um duelo difícil na sexta, assim como todos os jogos. Nosso foco é decidir as quartas em casa, então, nosso dever é sair com a vitória no Pacaembu para chegar na última rodada com mais tranquilidade", apontou Jean.