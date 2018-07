Sampaoli pode optar por formação sem Valdivia no Chile O grande segredo que Jorge Sampaoli guarda é o esquema tático que o Chile utilizará neste sábado contra o Brasil, às 13 horas, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Valdivia ou Silva? Escalar a equipe que venceu a Espanha, com uma linha de três zagueiros, é a opção mais provável. Esta formação exclui o meia do Palmeiras.