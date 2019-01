Sampaoli promete Santos protagonista no clássico e diz que Vanderlei é titular

O Santos pode ter perdido jogadores de peso para a temporada 2019, mas vai propor o jogo com Jorge Sampaoli. Foi o que avisou nesta quinta-feira o técnico argentino, logo após o time golear o São Bento por 4 a 0, assegurando que a postura da equipe em Sorocaba se repetirá no clássico de domingo com o São Paulo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Na partida desta quinta, o Santos abriu o placar logo aos 14 segundos, com o gol marcado por Jean Mota. E dominou o restante da partida, atuando sempre no campo de ataque e valorizando a posse de bola. É o que Sampaoli quer ver o seu time sempre fazendo em 2019.

"Estamos convencidos a sermos protagonistas sempre. Agora é o São Paulo, mas vamos tentar nos impor como foi contra o Corinthians", disse o técnico argentino, lembrando a boa atuação do time no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em amistoso disputado no estádio do rival.

Além da goleada por 4 a 0 sobre o São Bento, a quinta-feira ficou marcada no Santos pelo anúncio do goleiro Éverson, terceira contratação do time para a temporada 2019. A chegada atende a um pedido de Sampaoli, que pediu um reforço para o gol que saiba jogar com os pés. Porém, o técnico argentino assegurou que o seu titular, ao menos no primeiro momento, seguirá sendo Vanderlei.

"A prioridade é do Vanderlei, que terminou o ano bem e começou muito bem em 2019. Nos dá muita segurança. O Éverson terá de trabalhar para alcançar um goleiro de muito nível", adiantou o treinador.

O Santos lidera o Grupo A do Paulistão com seis pontos e iniciará a preparação para o clássico com o São Paulo em treinamento marcado para a tarde de sexta-feira no CT Rei Pelé.